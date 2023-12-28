Обзор иноСМИ: главное преимущество России в украинском конфликте и проблема Пентагона

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

NYT: Украина не должна упустить шанс переговоров с Россией

Видео дня

Новые сообщения СМИ о готовности России к переговорам одновременно звучат заманчиво и вызывают подозрения, пишет редактор The New York Times Серж Шмеман. Москва может использовать переговоры, чтобы нарастить свои силы и заставить западные страны сократить помощь Украине, но Киев не должен упустить возможность переговоров, считает автор.

По мнению Шмемана, контроль над территориями - не единственный важный показатель. Нынешняя ситуация истощает украинские ресурсы «без особых шансов на перемены в обозримом будущем». На данном этапе перспектива заключается в длительном конфликте на истощение, который нанесет Украине еще больший ущерб и распространит нестабильность по Европе. Автор отметил, что гораздо выгоднее для Украины было бы выйти из конфликта независимым государством, «прочно обосновавшимся на Западе», - именно этого не хочет Россия. Шмеман подчеркнул, что любые дискуссии о перемирии даются Владимиру Зеленскому с трудом, но начать переговоры - не значит отступить. Борьба с целью сохранить военное и экономическое давление на Россию может продолжаться даже во время переговоров, уверен автор.

«Военный союз России и Китая угрожает США»

Хотя речь об официальном военном партнерстве пока не идет, Россия и Китай укрепляют военные связи на фоне конфликтов на Украине и в Израиле, сообщает NewsNation. Американские эксперты считают, что укрепляющиеся отношения Москвы и Пекина могут стать самой большой угрозой для США со времен холодной войны. Благодаря дружбе с Россией Китай развивает свой подводный флот, что угрожает превосходству американских субмарин.

В Конгрессе уже призвали Пентагон готовиться к конфликту с Китаем и Россией одновременно, отметил генерал-майор армии США в отставке Уильям Эньярт. По его мнению, совместная цель Москвы и Пекина - уничтожить военную мощь США. В то же время Эньярт считает любой союз между Россией и Китаем «браком по расчету», который не продлится долго из-за отсутствия общих интересов. В любом случае, эксперты призывают США срочно наращивать свой военный потенциал, особенно в Европе, и укреплять отношения с союзниками.

В Британии рассказали о новой тактике России в украинском кризисе

Тактика радиоэлектронной борьбы России помогла ВС РФ добиться новых успехов в украинском конфликте, пишет британская газета The Telegraph. «Щит из электромагнитных импульсов» вдоль линии соприкосновения обеспечивает российским войскам решающую защиту от ракетных атак ВСУ и атак беспилотников, подчеркивает издание. Однажды в ВСУ заметили, что их 155-миллиметровые артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением внезапно начали отклоняться от цели.

Затем ракеты, выпущенные из HIMARS, точность которых в Киеве когда-то называли «скальпельной», начали промахиваться (в некоторых районах - почти всегда). То же самое произошло и с управляемыми авиабомбами JDAM, поставляемыми Украине США. В конце 2023 года расследование показало, что все эти виды оружия стали жертвами российской радиоэлектронной борьбы. The Telegraph назвала это «решающим примером российского технологического преимущества». Сложная сеть радио-, инфракрасных и радиолокационных сигналов, передаваемая в небо, обеспечивает российским силам беспрецедентную защиту. Украинские дроны теперь либо просто падают, не поразив цели, либо висят в воздухе, пока у них не разрядятся батареи.

«Робот Tesla напал на инженера, оставив кровавый след»

В 2021 году инженер Tesla подвергся нападению неисправного робота на фабрике Giga Texas недалеко от Остина, сообщает Daily Mail. Два свидетеля «с ужасом наблюдали», как на их коллегу напала машина, предназначенная для захвата и перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля.

Робот прижал инженера, занятого программированием двух отключенных роботов, а затем «вонзил свои металлические когти» в его спину и руку, оставив «кровавый след» на полу. Инцидент, в результате которого у инженера осталась открытая рана на левой руке, был раскрыт в отчете о травмах за 2021 год. Как отмечает Daily Mail, хотя в последующие годы подобных нападений не происходило, случай обращает на себя внимание на фоне общего роста обеспокоенности по поводу роботов.

«Американцы не хотят и не могут служить»

Пентагон изо всех сил пытается заполнить растущую пропасть в рядах новобранцев - в 2024 году недобор приведет к тому, что американская армия станет самой маленькой с момента начала Второй мировой войны, пишет The Washington Times. Министр обороны США Ллойд Остин уже заявил, что решить эту проблему в одночасье невозможно.