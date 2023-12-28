В Грузии увидели проблему в закупках российских консервов для МВД

Грузинская оппозиция выступила с протестом в связи с планирующимися поставками для сотрудников МВД Грузии в 2024 году мясных и рыбных консервов из России на сумму в 4 млн лари (примерно 1,5 млн долларов), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По данным оппозиционного телеканала «Пирвели» (Первый»), тендер на поставку выиграла грузинская компания-посредник, которая закупит консервы в России.

В оппозиционной парламентской партии «Лело» заявили, что «связанные с Россией компании не должны участвовать в тендерах в Грузии».

«Закупки в России продуктов для МВД Грузии представляют большую проблему и большую опасность», – заявила оппозиционный депутат Хатиа Деканоидзе.

Телекомпания отмечает, что также планируется закупить в России на нужды МВД Грузии подсолнечное масло и гречку.

МВД Грузии пока это не комментировало.

Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что не видит никаких проблем, если «компания не находится под санкциями».