В Грузии увидели проблему в закупках российских консервов для МВД
Грузинская оппозиция выступила с протестом в связи с планирующимися поставками для сотрудников МВД Грузии в 2024 году мясных и рыбных консервов из России на сумму в 4 млн лари (примерно 1,5 млн долларов), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По данным оппозиционного телеканала «Пирвели» (Первый»), тендер на поставку выиграла грузинская компания-посредник, которая закупит консервы в России.
В оппозиционной парламентской партии «Лело» заявили, что «связанные с Россией компании не должны участвовать в тендерах в Грузии».
«Закупки в России продуктов для МВД Грузии представляют большую проблему и большую опасность», – заявила оппозиционный депутат Хатиа Деканоидзе.
Телекомпания отмечает, что также планируется закупить в России на нужды МВД Грузии подсолнечное масло и гречку.
МВД Грузии пока это не комментировало.
Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что не видит никаких проблем, если «компания не находится под санкциями».
Депутат от правящей партии Михаил Сарджвеладзе отметил, что «и страны ЕС имеют торговые отношения с Россией».