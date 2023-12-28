Литовский депутат: помощь для Украины простаивает на границе Польши до суток

Глава комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что грузовики с литовской помощью для Украины вынуждены до суток простаивать на польско-украинской границе. RT на русском

"Таможенные процедуры и процедуры пропуска через границу Польши с Украиной занимают уже не часы, они затягиваются до суток", - заявил Касчюнас. Российская газета

По словам председателя комитета, особо тщательно и долго проверяется перевозимая продукция двойного назначения, которая в том числе может быть использована в военных целях. "Понятно, что процесс должен контролироваться, чтобы не сформировался какой-то черный рынок, но все же многое можно делать проще", - отметил он. ТАСС