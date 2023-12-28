Польские пограничники помешали доставке литовской военной помощи на Украину

Гуманитарные конвои с помощью для Украины из Литвы задерживают на пограничном контроле с Польшей, проверки длятся до суток. Об этом в эфире национального радио LRT заявил председатель комитета по национальной безопасности и обороне литовского Сейма Лауринас Касчюнас, передает агентство ТАСС.

«Таможенные процедуры и процедуры пропуска через границу Польши с Украиной занимают уже не часы, они затягиваются до суток», — сказал глава комитета безопасности парламента.