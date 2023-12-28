Азербайджан нашел еще один повод для споров с Арменией и пригрозил последствиями

Армения не выполняет обязательства по разработке коридора в Нахичеванскую автономию, отделенную от остальной части Азербайджана, и последствия такого решения будут невыгодными для страны. Об этом Эльчин Амирбеков в интервью The Guardian.

Амирбеков подчеркнул, что важной составляющей мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном должен стать транспортный коридор в Нахичеванскую автономию. По его мнению, этот маршрут имеет решающее значение для безопасности Азербайджана.

«По прошествии трех лет Армения даже не приступила к подготовке технико-экономического обоснования 42-километрового участка. Конечно, мы не можем заставить Армению выполнить то, что они взяли на себя, и бессмысленно предполагать, что мы вторгнемся, чтобы навязать этот коридор силой или что-то в этом роде», — заявил посол.

Дипломат добавил, что в качестве альтернативы был выбран маршрут через территорию Ирана. По его словам, это поможет Армении понять экономические последствия отказа от предоставления территории.