Китай предупредил Филиппины о последствиях провокаций

Представитель министерства обороны Китая У Цянь заявил, что Пекин привержен к урегулированию разногласий путем диалогов и консультаций, однако не будет «закрывать глаза» на провокации Филиппин в Южно-Китайском море. Его слова приводит Reuters.

Заявление прозвучало на фоне того, как представитель МИД Филиппин Тересита Даса сообщила на пресс-конференции, что страна подала дипломатический протест Китаю в связи с использованием его судами береговой охраны водометов против их кораблей.

9 декабря Филиппины обвинили Китай в атаке на три филиппинских судна из водометов у спорного рифа Скарборо.