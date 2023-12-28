В Азербайджане раскрыли детали мирного соглашения с Арменией

Баку и Ереван не так далеки от подписания мирного договора, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью британской газете The Guardian. По его словам, азербайджанская сторона ждет от Армении ответа на предложения по мирному соглашению.

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Важно понять, что на этом решающем этапе переговоров, когда мы, судя по всему, не так уж далеки от окончательного соглашения, нам действительно нужны действия, ориентированные на результат, — сказал Амирбеков.

Он подчеркнул, что власти Азербайджана хотели создать механизм разрешения споров между Баку и Ереваном. Как пояснил Амирбеков, речь идет о статье про двустороннюю комиссию, которая необходима для устранения всех недопониманий между сторонами.