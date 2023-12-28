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В Азербайджане раскрыли детали мирного соглашения с Арменией

Баку и Ереван не так далеки от подписания мирного договора, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью британской газете The Guardian. По его словам, азербайджанская сторона ждет от Армении ответа на предложения по мирному соглашению.

В Азербайджане раскрыли детали мирного соглашения с Арменией
© News.ru

Важно понять, что на этом решающем этапе переговоров, когда мы, судя по всему, не так уж далеки от окончательного соглашения, нам действительно нужны действия, ориентированные на результат, — сказал Амирбеков.

Он подчеркнул, что власти Азербайджана хотели создать механизм разрешения споров между Баку и Ереваном. Как пояснил Амирбеков, речь идет о статье про двустороннюю комиссию, которая необходима для устранения всех недопониманий между сторонами.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян ранее заявил о готовности к установлению мира с Азербайджаном. По словам министра, Ереван настроен на конструктивные переговоры с Баку. Он также добавил, что азербайджанские власти привержены мирному процессу и установлению долгосрочного мира в регионе. В настоящее время продолжается работа над соглашением, но его окончательный текст стороны пока не согласовали.

В мире
Эльчин Амирбеков