Парламент Китая раскритиковал оборонный бюджет США

В Китае выражают крайнее недовольство и решительный протест в связи с отдельными положениями подписанного президентом США Закона о оборонном бюджете на 2024 год. С таким заявлением выступил официальный представитель Комиссии по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей Сюй Дун, слова которого приводит официальный сайт парламента КНР.

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В одобренном администрацией США Законе поощряется стратегическая конкуренция с Китаем и продвигается концепция «сокращения рисков» в сотрудничестве с КНР. Кроме того, в нормативном акте в провокационном ключе упоминается Тайвань, заявил представитель парламента.

Это является грубым вмешательство во внутренние дела Китая, серьезно подрывает его суверенитет, безопасность и интересы в области развития. Наряду с этим Закон грубо нарушает консенсус, достигнутый лидерами КНР и США в Сан-Франциско, подчеркнул Сюй Дун.

Положения Закона политизируют экономические, технологические и культурные аспекты китайско-американских отношений. Таким образом создаются препятствия для нормальных обменов и сотрудничества между КНР и США, уточнил парламентарий.