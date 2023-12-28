В ЕС усомнились в необходимости конфискации российских активов

Страны Евросоюза, в частности Германия и Франция, выразили сомнения относительно предложения США конфисковать российские активы, сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники. По его данным, члены ЕС призывают Вашингтон тщательно оценить законность такого шага. Кроме того, они предлагают обсуждать изъятие активов при сохранении высокого уровня секретности.

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Источники издания утверждают, что правительство США выдвинуло предложение о конфискации российских активов странам, входящим в «Группу семи» (G7). Речь идет об изъятии активов на общую сумму $300 млрд. Министры стран G7 обсуждают механизмы изъятия средств и думают над тем, как избежать негативных последствий при принятии такого решения. Наиболее скептически к данному вопросу подходят Франция, Германия и Италия.