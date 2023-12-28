В Киевской области Украины увеличили количество блокпостов

Количество блокпостов увеличили в Киевской области Украины с сегодняшнего дня до 6 января. Об этом сообщила областная военная администрация.

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Кроме того, проверке будут подлежать места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, а также медицинские учреждения.

Указывается, что в течение этих дней будут проводиться «контрдиверсионные мероприятия». В них будут участвовать сотрудники Службы безопасности Украины, Нацполиции, Нацгвардии и 114-й отдельной бригады теробороны.