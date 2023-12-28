Актера Ранбира Капура обвинили в оскорблении индусов

Известный индийский адвокат Санджай Тивари подал иск против актера Ранбира Капура, обвинив в оскорблении религиозных чувств индусов из-за рождественского ролика. Об этом сообщает Hindustan Times.

© Газета.Ru

Звезду Болливуда просят привлечь по статьям 295A, 298 500 и 34 Уголовного кодекса Индии. В иске утверждается, что Капур «намеренно обратился к индуистским богам и богиням путем обрызгивания торта опьяняющим напитком и поджогом во время празднования другого религиозного праздника (католического Рождества, — прим. «Газеты.Ru»). Истцы подчеркивают, что Капур оскорбил религиозные чувства индусов также тем, что использовал индусское песнопение «Джай Мата Ди».

Речь идет о ролике, на котором семья Ранбира Капура сидит за столом во время рождественского обеда. На видео праздничный торт обливают вином и ликером, а затем поджигают его и произносят слова из «Джай Мата Ди».