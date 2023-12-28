В США призвали стереть Иран с карты

Чтобы избавиться от хуситов, которые получают финансирование от Ирана, нужно ударить по самой республике. С такими призывами выступил сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм в эфире Fox News.

По словам политика, без Ирана не будет и хуситов. «Я призываю уже шесть месяцев... нанесите удар по Ирану. У них есть нефтяные месторождения, а штаб-квартиру их революционной гвардии видно из космоса. Сотрите его с карты», — высказался он. Грэм также рассказал, что советовал шефу Пентагона Ллойду Остину не показывать слабость и донести до Ирана, что представляют собой «красные линии».

Ранее Остин заявил, что нападения йеменских повстанцев-хуситов на суда в Красном море повышают риск полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что США не стремятся к эскалации, однако готовы принять необходимые меры для защиты «нашего народа и наших объектов».