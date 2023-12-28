Президент Аргентины Хавьер Милей направил Конгрессу комплексный пакет реформ

Президент Аргентины Хавьер Милей направил в парламент страны законопроект, содержащий пакет реформ. Об этом сообщает Bloomberg. По информации агентства, законопроект касается многих аспектов государственного управления помимо экономики и занимает сотни страниц. "Меры варьируются от отмены первичных выборов в Аргентине и взимания платы за обучение в университетах до приватизации 41 государственной компании и усиления полномочий Милея в области экономической политики на протяжении всего его срока", - говорится в сообщении. По словам бывшего министра экономики Мартина Гузмана, реформы Милея позволят действующему правительству "жестоко увеличивать внешний долг перед частными кредиторами или МВФ (Международный валютный фонд)". До этого РИА Новости сообщало, что акция протеста, участники которой недовольны реформами действующего аргентинского президента Хавьера Милея, проходит в центре Буэнос-Айреса.