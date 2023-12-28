Глава Николаевской области предложил мобилизовать всех украинцев

«Врачи, ответственные за военно-врачебные комиссии, были собраны, есть процент брони у медиков — выше чем 50%. Если вы берете взятку и не пускаете кого-то в армию, то идите сами. Мы предупредили, что снизим лимит на тех врачей, которые плохо работают», — добавил глава Николаевской областной администрации.