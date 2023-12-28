Призвавший воевать всех украинцев чиновник предложил сделать пару исключений

Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким, который до этого призывал всю Украину идти воевать, назвал «неправильными» разговоры об отправке на передовую депутатов и полицейских. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала «Рада».

— Тезисы, например, «пусть идут воюют полицейские или пусть идут воюют депутаты» — это неправильные тезисы, на мой взгляд. Депутатов мало — от них толку не будет, — заявил Ким.

По словам депутата, сотрудники правоохранительных органов должны обеспечивать порядок в городах, поскольку это их прямая обязанность.

Громкое заявление депутата, где он заявил о военной обязанности всех украинцев, прозвучало в ходе его интервью «Фабрике новостей». Ким заявлял, что воевать должны «вообще все на Украине», а не только новые 500 тысяч мобилизованных, передает РИА Новости.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генеральный штаб украинской армии, который возглавляет Валерий Залужный, просил мобилизовать еще 450–500 тысяч человек.