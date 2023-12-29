Минздрав Газы сообщил о гибели почти 190 человек за сутки в анклаве

Число жителей сектора Газа, погибших в результате вооруженного конфликта за последние сутки, достигло 187. Об этом сообщило министерство здравоохранения палестинского анклава в своем Telegram-канале.

По его данным, еще не менее 312 человек пострадали за прошедшие 24 часа. Общее число жертв в Газе с начала обострения вооруженного конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС возросло до 21 507, 55 915 человек пострадали.