$90.30-1.40100.55-0.79
Войти в почту

В Турции задержали членов ИГ, готовивших нападения на синагоги и церкви

Правоохранители Турции задержали трех членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), готовивших теракты в республике. Об этом пишет газета Yeni Şafak, ссылаясь на источники в структурах безопасности.

В Турции задержали членов ИГ, готовивших нападения на синагоги и церкви
© nsn.fm

«В ходе совместной операции MİT (Национальная разведывательная организация Турции) и сил безопасности были захвачены 32 подозреваемых, трое из которых были так называемыми лидерами террористической организации», — отмечается в материале.

Злоумышленники готовили атаки на синагоги, церкви и посольство Ирака.

Ранее в Киргизии задержали двух несовершеннолетних членов ИГ, которые планировали организовать теракт и вооруженное нападение на православный храм в Джалал-Абаде, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В мире
Безопасность