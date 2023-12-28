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Маск заявил, что при его плане по Украине многих жертв удалось бы избежать

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что многие жизни могли быть спасены, если бы страны приняли его план по разрешению конфликта на Украине, который он предложил еще в 2022 году.

Маск заявил, что при его плане по Украине многих жертв удалось бы избежать
© globallookpress.com

В своем сообщении в социальной сети X (ранее Twitter) Маск отреагировал на пост американского предпринимателя Дэвида Сакса, который отметил, что администрация президента США Джо Байдена сейчас заинтересована в рассмотрении мирного плана Маска.

"Когда в прошлом году Илон обнародовал свой мирный план, сам [президент Украины Владимир] Зеленский назвал его "пророссийским", и [план] подвергся самым резким нападкам со стороны многих на этой платформе. Теперь администрация Байдена хотела бы заключить эту сделку", - написал Сакс.

"Многих смертей можно было бы избежать", — ответил ему Маск в социальной сети. До этого экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон назвал преступным решение руководства Украины и президента Владимира Зеленского о начале контрнаступления ВСУ из-за жертв в рядах украинской армии.

Конкурент соцсети X Илона Маска стал еще больше похож на X за счет новых функций

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