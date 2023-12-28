Маск заявил, что при его плане по Украине многих жертв удалось бы избежать

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что многие жизни могли быть спасены, если бы страны приняли его план по разрешению конфликта на Украине, который он предложил еще в 2022 году.

В своем сообщении в социальной сети X (ранее Twitter) Маск отреагировал на пост американского предпринимателя Дэвида Сакса, который отметил, что администрация президента США Джо Байдена сейчас заинтересована в рассмотрении мирного плана Маска.

"Когда в прошлом году Илон обнародовал свой мирный план, сам [президент Украины Владимир] Зеленский назвал его "пророссийским", и [план] подвергся самым резким нападкам со стороны многих на этой платформе. Теперь администрация Байдена хотела бы заключить эту сделку", - написал Сакс.