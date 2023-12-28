Антонов: США придерживаются концепции "воевать до последнего украинца"

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов прокомментировал выделение Вашингтоном нового пакета военной помощи Киеву заявив, что Соединенные Штаты, как и ранее, придерживаются концепции "воевать до последнего украинца", однако теперь им стало не хватать денег. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии. По его словам, Вашингтон отправил в Киев "кровавый новогодний подарок". Антонов считает, что таким образом США демонстрируют, что придерживаются концепции войны "до последнего украинца". "Правда, уже с небольшим дополнением — "сколько хватит денег", — подчеркнул посол. Он добавил, что американская сторона "осознает тщетность" поддержки Украины, но продолжает оказывать финансовую помощь, "обрекая большое количество украинцев на гибель". До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделили Украине пакет военной помощи на $250 млн, который станет последним в текущем году. Позднее стало известно, что президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену рассмотреть вопрос о целесообразности выделения Украине дополнительной помощи на сумму до $20 млн.