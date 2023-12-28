Трамп упрекнул Европу в недостаточной помощи Украине

Европе следует выделять больше средств для Украины, считает бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью телеканалу Just the News.

Политик отметил, что Вашингтон тратит намного больше денег на помощь Киеву, чем европейские страны. Он призвал их «сравнять счет», подчеркнув, что в противном случае США не смогут продолжать поддерживать Украину.