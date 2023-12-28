Украинский депутат обратила внимание на странную деталь на фото с Залужным

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая опубликовала фото с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным , обратив внимание на его ручку, стоимость которой она оценила в 24 тысячи гривен (почти 60 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»), передает РИА Новости .

Ранее Безуглая назвала Залужного «обиженкой» после того, как он отреагировал удивленный смайликом на опубликованную в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) фотографию президента Украины Владимира Зеленского с несколькими военачальниками, на которой его не было.