США обратились к России с призывом насчет осужденного за шпионаж Уилана

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал освободить осужденного в России Пола Уилана. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время продолжается «интенсивная работа» над его возвращением на родину. Салливан заявил, что Уилан «провел пять лет под неправомерным арестом в России».

«Наши мысли сегодня с ним и его замечательной сильной семьей», — сказал он.

Несколько дней назад вышло интервью Уилана, в котором он рассказал, что чувствует себя брошенным родиной, а в Белом доме могут давать только пустые обещания.

Служивший ранее в морской пехоте США Уилан, также имеющий гражданства Великобритании, Ирландии и Канады, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Его брат говорил, что он приезжал в РФ на свадебное торжество. Российские силовики утверждали, что на изъятой у него флешке была обнаружена информация, составляющая государственную тайну. Адвокат Уилана же парировал, что там были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений.