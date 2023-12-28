Ким Чен Ын поручил ускорить подготовку для борьбы с враждебными шагами США

Военному сектору КНДР необходимо ускорить военные приготовления для противостояния беспрецедентным «конфронтационным шагам» со стороны Соединенных Штатов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление лидер Северной Кореи Ким Чен Ына.

Также глава государства заявил, что КНДР незамедлительно ответит ядерной атакой в случае провокаций со стороны других стран.

Ранее сообщалось, что заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон резко осудила «провокации» Вашингтона и его союзников на Корейском полуострове. Она обвинила их в угрозах миру и стабильности в регионе, призвав СБ ООН и международное сообщество осудить такие действия.