Конгрессвумен Тенни предложила снизить зарплату Жан-Пьер Байдена до $1 в год

Конгрессвумен Клаудия Тенни заявил, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер целый год лгала американцам, уклонялась от вопросов журналистов и нарушала закон Хэтча, поэтому и зарплата должна быть соответствующей - $1 в год. Об этом она написала в своем Twitter. По ее словам, Жан-Пьер целый год уклонялась от честных вопросов журналистов, лгала гражданам США и нарушала закон Хэтча, который запрещает госслужащим продвигать партийную политику или влиять на результаты выборов, находясь при исполнении обязанностей. По этим причинам Тенни и выступает за снижение зарплаты пресс-секретаря президента США до $1 в год. До этого Жан-Пьер заявила, что в Белом доме считают, что республиканцы сломали систему обсуждения законопроектов, противодействуя принятию программы военной помощи Украине, требуя внести в этот проект защиту границ США. Она назвала президента США Джо Байдена "лидером мира" в контексте того, какую он ведет миграционную политику.