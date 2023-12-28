Американские власти являются главным бенефициаром конфликта вокруг Украины, при этом партнеры Соединенных Штатов в Европе «очень сильно проигрывают», сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

По его словам, Вашингтон на этом зарабатывает деньги, тогда как европейские страны, в том числе Германия, проигрывают, следуя указаниям из США. Дипломат напомнил о последнем пакете санкций против России, принятом Европейским союзом. Ульянов указал, что ВВП России даже в условиях санкционного в 2023 году вырастет на 3,5%, что выше, чем у абсолютного большинства стран ЕС. Это демонстрирует неэффективность рестрикций Запада.

Постпред также сообщил, что в марте-апреле 2022 года почти удалось договориться с украинцами «о мирном соглашении с целью прекращения военных действий, но против этого выступили англичане, американцы. А затем к ним присоединились, как всегда, и есовцы».

Указанные примеры говорят о том, что во многих ключевых моментах политика Евросоюза «действительно определяется англосаксонской повесткой дня».