Австрия не пойдет на быструю отмену санкций против России

Австрия не откажется от политики санкций против России, даже если после парламентских выборов следующего года в республике сменится правительство. Об этом рассказал ТАСС посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

"Обратный процесс отмены санкций не происходит из воздуха. Получить консенсус в рамках Евросоюза, групп стран с разными интересами и политическими системами - это из области научной фантастики", - сказал дипломат.

Он добавил, что каждый дополнительный пакет ухудшает экономическую ситуацию в принимающих их странах, Евросоюз "уже не знает, как наказать Россию". Однако санкционная политика не изменится, кто бы ни пришел к власти.