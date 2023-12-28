Советник Эрдогана заявил, что на Западе заговорили о «конце пути» для Нетаньяху

«Нетаньяху пытается отмыть свои окровавленные руки. Но мир уже увидел это. Постоянное прекращение огня и мир наступят только тогда, когда мир придет в Газу. Израиль жесток, его политика – это жестокость. Как можно объяснить, что бомбы сыплются на детей, проходящих лечение от рака? Многие западные страны говорят, что это конец пути для Нетаньяху», - цитирует радио Sputnik слова советника, сказанные им в интервью телеканалу TRT Haber.