Херш заявил, что Нетаньяху заранее знал о подготовке ХАМАС нападения на Израиль
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заранее знал о том, что палестинское движение ХАМАС готовит нападение, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша.
Он сослался на свои источники, сообщив, что Нетаньху «видел и читал» оценку подразделения 8200. Речь идет о сведениях израильского разведывательного подразделения 8200, которое задолго до событий 7 октября обнаружило, что ХАМАС ведет подготовку к вылазке на территорию Израиля.
По словам израильского источника, на который ссылается публицист, премьер «теперь вовлечен в отчаянную кампанию по сохранению власти, обвиняя "Шин Бет" и "Моссад" - два главных [израильских] разведывательных ведомства - в сокрытии от него информации».
Ранее The New York Times сообщила, что чиновники в Израиле более чем за год до нападения знали о планах радикального палестинского движения проникнуть на израильскую территорию, но не восприняли их всерьез, посчитав слишком амбициозными и выходящими за рамки возможностей движения. В 40-страничном документе о планах ХАМАС не было точной даты проведения операции, но описывались все израильские укрепления, местонахождение и численность вооруженных сил.