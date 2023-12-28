Херш заявил, что Нетаньяху заранее знал о подготовке ХАМАС нападения на Израиль

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заранее знал о том, что палестинское движение ХАМАС готовит нападение, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша.

Он сослался на свои источники, сообщив, что Нетаньху «видел и читал» оценку подразделения 8200. Речь идет о сведениях израильского разведывательного подразделения 8200, которое задолго до событий 7 октября обнаружило, что ХАМАС ведет подготовку к вылазке на территорию Израиля.

По словам израильского источника, на который ссылается публицист, премьер «теперь вовлечен в отчаянную кампанию по сохранению власти, обвиняя "Шин Бет" и "Моссад" - два главных [израильских] разведывательных ведомства - в сокрытии от него информации».