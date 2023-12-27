США выделили последний в этом году пакет военной помощи Украине

Соединённые Штаты выделяют Украине новый пакет военной помощи на $250 млн, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Это последний пакет в этом году.

По словам Блинкена, новые поставки будут включать боеприпасы для средств противовоздушной обороны, РСЗО HIMARS и артиллерии.

Ранее американский госсекретарь, комментируя поставки оружия украинской армии, рассказал, что большая часть денег, выделяемых конгрессом для помощи Украине, тратится внутри США. Таким образом поддерживаются американский бизнес и обычные американские рабочие.

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг ранее также признала, что большая часть выделяемых на Украину денег достаётся американскому ВПК, который, ко всему прочему, предлагает новые рабочие места.