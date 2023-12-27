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Стало известно, когда Румыния присоединится к "воздушному Шенгену"

Румыния может присоединиться к воздушной Шенгенской зоне в марте 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Адевэрул».

Стало известно, когда Румыния присоединится к "воздушному Шенгену"
© РИА Новости

Как сообщает источник, такое решение было принято на уровне Совета Евросоюза спустя несколько недель переговоров. Теперь это решение должно будет получить утверждение в Комитете постоянных представителей альянса.

Отмечается, что к Шенгенской зоне присоединится воздушный и морской транспорт Румынии. При этом к сухопутным границам Шенгена Румыния сможет присоединится «в перспективе» в 2025 году. Кроме того, лидеры стран Евросоюза также договорились реформировать систему предоставления убежища и миграции — альянс намерен утвердить более ясные правила для проверки нелегальных мигрантов.

Ранее Венгрия сняла вето на прием Болгарии в Шенген.

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