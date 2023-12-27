Стало известно, когда Румыния присоединится к "воздушному Шенгену"

Румыния может присоединиться к воздушной Шенгенской зоне в марте 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Адевэрул».

Как сообщает источник, такое решение было принято на уровне Совета Евросоюза спустя несколько недель переговоров. Теперь это решение должно будет получить утверждение в Комитете постоянных представителей альянса.

Отмечается, что к Шенгенской зоне присоединится воздушный и морской транспорт Румынии. При этом к сухопутным границам Шенгена Румыния сможет присоединится «в перспективе» в 2025 году. Кроме того, лидеры стран Евросоюза также договорились реформировать систему предоставления убежища и миграции — альянс намерен утвердить более ясные правила для проверки нелегальных мигрантов.