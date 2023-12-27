Принцесса Диана путала Северную Ирландию с  Республикой Ирландия

Принцесса Диана плохо разбиралась в географии, в частности, она не отличала Северную Ирландию от Республики Ирландия, пишет Sky News.

По данным портала, в открытом доступе появились документы из архива посла Республики Ирландия Джозефа Смолла.

В частности, обнаружена записка, в которой дипломат рассказывает, что Диана однажды сказала ему, «с явным незнанием или пренебрежением конституционными тонкостями: «Я была в вашей стране вчера!».

В документе также упоминается то, что принц Чарльз вместе с супругой постоянно посещал Северную Ирландию.

Напомним, что Ирландия после напряженной борьбы в 1921 году разделилась на два государства. Северная Ирландия со столицей в Белфасте осталась в составе Соединенного Королевства, Республика Ирландия со столицей в Дублине стала независимым государством.