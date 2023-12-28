Премьер Болгарии Денков сообщил о соглашении с Австрией по вступлению в Шенген

Болгария присоединится к Шенгенской зоне в аэропортах и портах, соответствующее соглашение достигнуто между Веной и Софией. Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Николай Денков, его слова приводит болгарское агентство BGNES. "После долгих и сложных переговоров мы достигли принципиального соглашения с Австрией о приеме Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. Вначале о воздушных и морских границах. Австрия взяла на себя обязательство продолжать переговоры по сухопутным границам", - заявил премьер Болгарии. При этом дата о присоединении к Шенгену для воздушного и морского транспорта не уточняется. До этого сообщалось, что Румыния также присоединится к Шенгенской зоне в аэропортах и портах в марте 2024 года. Такое решение было принято на уровне Совета Евросоюза после нескольких недель переговоров между представителями заинтересованных стран — Румынии, Болгарии и Австрии.