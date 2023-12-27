$91.710101.35+0.23
Войти в почту

Трампу хотят запретить выставлять себя жертвой

Спецпрокурор Минюста США Джек Смит попросил суд в Вашингтоне запретить бывшему американскому президенту Дональду Трампу выставлять себя жертвой политического преследования во время процесса над ним. Об этом сообщает «РИА Новости»

Трампу хотят запретить выставлять себя жертвой
© РИА Новости

По мнению Смита, суд «не должен позволять Трампу превращать судебный зал в форум, где он распространяет не относящуюся к делу дезинформацию».

«И также должен отвергнуть его попытки привнести политическое начало в разбирательства», — сказал спецпрокурор.

На этом фоне он обратился в вашингтонский суд с просьбой запретить Трампу «представлять доказательства, выступать с аргументами или формулировать вопросы», продвигающие теорию о избирательном характере юридического преследования.

Напомним, что в США экс-президента обвиняют по 38 пунктам. В частности, ему вменяют вмешательство в президентские выборы, «умышленное удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне» и «заговор с целью препятствования правосудию». Свою вину Трамп не признает.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости