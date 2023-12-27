Трампу хотят запретить выставлять себя жертвой

Спецпрокурор Минюста США Джек Смит попросил суд в Вашингтоне запретить бывшему американскому президенту Дональду Трампу выставлять себя жертвой политического преследования во время процесса над ним. Об этом сообщает «РИА Новости»

По мнению Смита, суд «не должен позволять Трампу превращать судебный зал в форум, где он распространяет не относящуюся к делу дезинформацию».

«И также должен отвергнуть его попытки привнести политическое начало в разбирательства», — сказал спецпрокурор.

На этом фоне он обратился в вашингтонский суд с просьбой запретить Трампу «представлять доказательства, выступать с аргументами или формулировать вопросы», продвигающие теорию о избирательном характере юридического преследования.