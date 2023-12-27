США и Европа негласно меняют вектор украинской политики с позиции тотальной победы над Россией на укрепление позиций Киева для возможных переговоров с перспективой территориальных уступок Москве.

Как сообщает Politico со ссылкой на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне, соответствующие дискуссии ведутся после тотального провала контрнаступления ВСУ. Кроме того, таким образом зарубежные партнёры Киева намерены снизить зависимость Украины от иностранной помощи.

«Чиновники негласно смещают фокус с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление её позиции на переговорах... Такие переговоры будут, вероятно, означать уступку части Украины России», — говорится в публикации.

Ранее португальский генерал Жуан Виейра Борхес заявил, что территориальные уступки от Украины станут частью мирного диалога.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российскими группировками войск была освобождена территория в пять раз больше, чем занимали Донецкая и Луганская народные республики до начала спецоперации.