Politico: США и Европа меняют стратегию по Украине

Президент США Джо Байден постепенно меняет свою стратегию по Украине с ее полной победы в конфликте с Россией на улучшение позиций Киева в возможных переговорах о его прекращении. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

В издании отметили, что в Вашингтоне по-прежнему публично настаивают на отсутствии каких-либо изменений в политике Байдена. При этом, по словам источников Politico, сейчас американские и европейские официальные лица предлагают Киеву сосредоточиться на обороне и удержании имеющихся территорий, поскольку помощь США и Европы Украине находится под угрозой. Данная стратегия включает в себя укрепление систем ПВО, строительство заграждений из колючей проволоки и рвов вдоль северной границы Украины с Белоруссией.

«Все это направлено на укрепление позиций Украины на любых будущих переговорах. Мы хотим, чтобы Киев имел самую сильную руку, когда это произойдет», — сказал собеседник издания.

Несмотря на это он подчеркнул, что в настоящее время никаких переговоров не планируется.