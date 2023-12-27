Франция ответила на высылку своих дипломатов из Азербайджана

МИД Франции в качестве ответной меры на действия Азербайджана объявила двух сотрудников посольства республики в Париже персонами нон грата. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на французское внешнеполитическое ведомство.

Ранее МИД Азербайджана объявил двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон грата. В качестве причины была указана деятельность, не соответствующая дипломатическому статусу и противоречащая Венской конвенции. Им дали два дня на то чтобы покинуть территорию страны.

«В качестве ответной меры Франция объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Азербайджана в Париже», — сообщили во французском внешнеполитическом ведомстве.