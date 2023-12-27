Умер известный киносценарист Юрий Арабов

Российский писатель и сценарист, заслуженный деятель искусств Юрий Арабов умер в возрасте 69 лет.

Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Причина не называется, сказано только, что смерть наступила после продолжительной болезни.

Юрий Арабов окончил ВГИК в 1980 году. Дебютировал в кинематографе как сценарист фильма «Одинокий голос человека». Постоянный соавтор Александра Сокурова, сценарист двенадцати его лент.

Арабов написал сценарии к фильмам «Молох», «Телец», «Солнце» и другим, всего — к 20 кинофильмам.

В 2004 году по оригинальному сценарию Арабова режиссер Адель Аль-Хадад снял фильм «Апокриф: музыка для Петра и Павла», удостоенный множества призов на российских и международных кинофестивалях.