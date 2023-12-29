Reuters: неопознанный объект входил в воздушное пространство Польши

Неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны границы с Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Оперативное командование польской армии. Уточняется, что объект был замечен утром 29 декабря. С момента пересечения границы до исчезновения сигнала он наблюдался радарами польских систем противовоздушной обороны (ПВО). Как указали в армии Польши, оперативный командующий вооруженными силами мобилизовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства в соответствии с действующим порядком. 27 декабря премьер Польши Дональд Туск заявлял, что польское правительство приближается к снятию дальнобойщиками блокады нескольких пограничных переходов с Украиной.