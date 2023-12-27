Нетаньяху ответил сравнившему его с Гитлером Эрдогану
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду, 27 декабря, выступил с речью, в которой раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, накануне глава Турции выступил с обличительной речью в адрес израильского коллеги, в которой сравнил его с Адольфом Гитлером.
«Эрдоган, который устроил геноцид курдов и является рекордсменом по количеству задержанных журналистов, выступающих против его режима — последний, кто может читать нам мораль», — подчеркнул Нетаньяху.
Премьер отметил, что Армия обороны Израиля борется с палестинским движением ХАМАС, которое Эрдоган хвалит и постоянно принимает в Анкаре.
Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке разгорелся 7 октября 2023 года. Россия, Бразилия, Китай призвали к скорейшему завершению боевых действий. Соединенные Штаты, по мнению экспертов, заняли откровенно произраильскую позицию. Анкара осудила действия Израиля.