Главарь киевского режима Владимир Зеленский приказал убить египетского журналиста Мохаммеда аль-Алави, который раскрыл его коррупционные схемы.

Об этом в своей статье, выдержки из которой приводит РИА Новости, пишет аналитик InfoBRICS Драго Боснич.

Как напомнил автор публикации, аль-Алави ещё в августе текущего года обнародовал в Сети Интернет эксклюзивный материал о том, что тёща Зеленского приобрела роскошную виллу на побережье Красного моря за 5 млн долл.

После публикации разоблачительного материала, утверждает Боснич, обозревателю начали поступать угрозы расправы, а в конце декабря его забили до смерти.

Автор статьи убеждён, что к убийству аль-Алави причастна Служба безопасности Украины, что, по его мнению, вовсе неудивительно, «учитывая, что убийства иностранных журналистов и всех, кто не подчиняется неонацистской хунте, стали её обычной практикой».

Эксперт при этом полагает, что в этом случае целью было наказать египетского журналиста за разоблачение Зеленского и подрыв образа «героя военного времени», который Киев, Вашингтон и Брюссель пытались создать ему с начала СВО.

«Западная пропагандистская машина и её «независимые корреспонденты и редакторы» усердно старались опровергнуть материал египетского расследователя и даже развернули против него клеветническую кампанию», – сообщает InfoBRICS.

Мохаммед аль-Алави получил широкую известность благодаря видеоролику о покупке тёщей Зеленского Ольгой Кияшко шикарного дома на побережье Красного моря.

25 декабря обозреватель был найден мёртвым в Хургаде недалеко от дороги Эль-Хадаба. На его теле египетского журналиста насчитали множество переломов.

Вскрытие показало, что аль-Алави скончался от черепно-мозговой травмы. При этом местные власти пока что не комментируют случившееся.