СМИ: Зеленский заказал убийство иностранного журналиста, раскрывшего тайну о нём
Главарь киевского режима Владимир Зеленский приказал убить египетского журналиста Мохаммеда аль-Алави, который раскрыл его коррупционные схемы.
Об этом в своей статье, выдержки из которой приводит РИА Новости, пишет аналитик InfoBRICS Драго Боснич.
Как напомнил автор публикации, аль-Алави ещё в августе текущего года обнародовал в Сети Интернет эксклюзивный материал о том, что тёща Зеленского приобрела роскошную виллу на побережье Красного моря за 5 млн долл.
После публикации разоблачительного материала, утверждает Боснич, обозревателю начали поступать угрозы расправы, а в конце декабря его забили до смерти.
Автор статьи убеждён, что к убийству аль-Алави причастна Служба безопасности Украины, что, по его мнению, вовсе неудивительно, «учитывая, что убийства иностранных журналистов и всех, кто не подчиняется неонацистской хунте, стали её обычной практикой».
Эксперт при этом полагает, что в этом случае целью было наказать египетского журналиста за разоблачение Зеленского и подрыв образа «героя военного времени», который Киев, Вашингтон и Брюссель пытались создать ему с начала СВО.
«Западная пропагандистская машина и её «независимые корреспонденты и редакторы» усердно старались опровергнуть материал египетского расследователя и даже развернули против него клеветническую кампанию», – сообщает InfoBRICS.
Мохаммед аль-Алави получил широкую известность благодаря видеоролику о покупке тёщей Зеленского Ольгой Кияшко шикарного дома на побережье Красного моря.
25 декабря обозреватель был найден мёртвым в Хургаде недалеко от дороги Эль-Хадаба. На его теле египетского журналиста насчитали множество переломов.
Вскрытие показало, что аль-Алави скончался от черепно-мозговой травмы. При этом местные власти пока что не комментируют случившееся.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», лидер украинской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко посоветовала Зеленскому отыскать резервный план по выходу из текущего трагического положения, в котором находится страна.