В американском штате отказались исключать Трампа из праймериз

Верховный суд штата Мичиган отказался исключать бывшего президента США Дональда Трампа из первичных выборов (праймериз) по определению кандидата от Республиканской партии на президентских выборах. Об этом сообщает CNN.

Апелляция решила оставить в силе предыдущее решение суда о прекращении дела. В нем заявлялось, что закон Мичигана не дает избирательным органам права проверять правомочность выдвижения в ходе праймериз кандидатов в президенты. Судья также указал, что это дело поднимает политический вопрос, который не должен решаться в суде. Теперь, по сообщению CNN, ожидаются апелляции на это решение в Верховный суд США.

Трампа хотели исключить из первичных выборов на основании его предполагаемой роли в беспорядках в Вашингтоне и штурме Капитолия 6 января 2021 года.