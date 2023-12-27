В США заявили об угрозе большой войны на Ближнем Востоке

Конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС может превратиться из регионального конфликта в большую войну из-за ухудшающейся обстановки на Ближнем Востоке и роста вероятности вовлечения армии США, заявили аналитик CNN Стивен Коллинсон. По его мнению, текущая ситуация может свести на нет усилия предшественников президента США Джо Байдена по выводу американских войск из региона.

Череда новых инцидентов подчеркивает потенциал опасной эскалации войны и помогает объяснить все более настоятельные призывы Вашингтона к Израилю свернуть войну в Газе, — отмечает Коллинсон.

Аналитик отмечает, что в наибольшей опасности находится американская группировка войск, находящаяся в Ираке и Сирии. Это обусловлено тем, что они находятся в пределах досягаемости подразделений потенциального противника в лице Ирана и ряда других государств. Помимо политических последствий, конфликт на Ближнем Востоке также приводит и к негативным последствиям экономического характера. Они связаны с атаками на грузовые суда в акватории Красного моря.

За последний месяц хуситы совершили по меньшей мере 100 нападений на 12 различных коммерческих судов в Красном море, что является очень значительным размахом нападений, — заявил анонимный военный чиновник США.

В настоящее время правительство США проводит переговоры с израильскими коллегами. Они пытаются избежать дальнейшей эскалации конфликта, при которой Израилю придется столкнуться сразу с несколькими восточными государствами.