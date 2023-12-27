В Армении оценили роль ЕАЭС для республики

Министерство иностранных дел Армении высказало свою позицию по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и взаимоотношениям с Россией. Ее приводит ТАСС со ссылкой на главу армянского МИД Арарата Мирзояна.

По словам дипломата, Армения критикует ОДКБ, поскольку считает, что организация не помогла республике после нарушения ее границ. ЕАЭС же армянская сторона считает эффективной организацией, отметил Мирзоян.

«Вы не найдете эпизода, где Армения критиковала бы Россию в контексте ЕАЭС», — заключил министр.

С 1 января 2024 года Армения станет председателем Евразийского экономического союза. Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван рассчитывает на поддержку стран союза.

До этого Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашений по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Заявления прозвучали в ответ на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о попытках Еревана дезавуировать договоренности лидеров РФ, Азербайджана и Армении.