В Финляндии обжаловали в суде решение закрыть границу с РФ

Группа русскоязычных жителей Финляндии обжаловала решение властей о закрытии границы с Российской Федерацией в высшем административном суде страны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, заявители являются гражданами Финляндии и принадлежат к русскоязычному меньшинству.

Авторы жалобы пояснили, что решение о закрытии границы является неконституционным, в частности, оно нарушает право на свободу передвижения и ряд других статей.