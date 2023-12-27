В Финляндии обжаловали в суде решение закрыть границу с РФ
Группа русскоязычных жителей Финляндии обжаловала решение властей о закрытии границы с Российской Федерацией в высшем административном суде страны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
По данным агентства, заявители являются гражданами Финляндии и принадлежат к русскоязычному меньшинству.
Авторы жалобы пояснили, что решение о закрытии границы является неконституционным, в частности, оно нарушает право на свободу передвижения и ряд других статей.
Напомним, что власти Финляндии ввели ограничения на въезд из России на фоне потока беженцев из третьих стран. Первоначально предполагалось, что мера будет действовать с 30 ноября по 14 декабря, затем срок ее действия продлили до 14 января.
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