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В Финляндии обжаловали в суде решение закрыть границу с РФ

Группа русскоязычных жителей Финляндии обжаловала решение властей о закрытии границы с Российской Федерацией в высшем административном суде страны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В Финляндии обжаловали в суде решение закрыть границу с РФ
© globallookpress.com

По данным агентства, заявители являются гражданами Финляндии и принадлежат к русскоязычному меньшинству.

Авторы жалобы пояснили, что решение о закрытии границы является неконституционным, в частности, оно нарушает право на свободу передвижения и ряд других статей.

Напомним, что власти Финляндии ввели ограничения на въезд из России на фоне потока беженцев из третьих стран. Первоначально предполагалось, что мера будет действовать с 30 ноября по 14 декабря, затем срок ее действия продлили до 14 января.

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