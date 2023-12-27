В Минфине Украины не знают, откуда брать деньги на мобилизацию

Глава Минфина Украины Сергей Марченко не знает, каким образом из бюджета будет финансироваться мобилизация 500 тысяч человек, о возможности которой ранее заявили в Киеве. Об этом со ссылкой на украинское издание журнала Forbes пишет ТАСС.

19 декабря Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб Украины потребовал мобилизовать еще 450–500 тысяч человек с тем, чтобы восполнить потери и дать возможность отдохнуть тем, кто находится на передовой. Он также добавил, что такая мобилизация обошлась бы бюджету Украины в 500 миллиардов гривен (13,4 млрд долларов).

Глава Минфина не стал ставить под сомнение названную Зеленским сумму, уточнив при этом, что объемы финансирования будут зависеть от многих факторов и пока неясно, откуда можно взять деньги на это.

«Я не могу ставить вопрос поиска дополнительных источников [бюджетных доходов], не понимая, что вообще происходит. Спросите того, кто может дать ответ. Если вы хотите услышать ответ от меня, я, к сожалению, не могу сказать, что я готов работать в формате «обеспечить любой ценой»», - пояснил Сергей Марченко.

По его словам, пока даже нет плана от Генштаба ВСУ по мобилизации. Однако призыв 500 тысяч человек приведет к сокращению ВВП Украины и потере налоговых доходов. И сейчас уже нет дополнительных возможностей для урезания расходов бюджета, констатировал глава финансового ведомства, выразив надежду на помощь США и ЕС.