«Как вам не стыдно»: турки о новом решении властей по членству Швеции в НАТО

Комитет по иностранным делам парламента Турции одобрил законопроект о присоединении Швеции к НАТО. Многие читатели турецкой газеты Haber осудили это решение и призвали турецкое руководство не верить США.

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Следующим шагом будет голосование по членству Швеции в турецком парламенте. Дата голосования пока неизвестна, график заседаний Генассамблеи парламента Турции на январь и февраль еще не составлен.

Как рассказала Haber, в Госдепартаменте США заявили, что приветствуют новый шаг Турции относительно членства Швеции в НАТО. Ранее сообщалось, что США ждут одобрения Швеции на продажу Турции истребителей F-16. В Госдепе отметили, что последнее решение турецкого парламента приближает поставки.

«Президент Байден уже давно открыто поддерживает модернизацию турецкого парка F-16, которая улучшила бы оперативные возможности НАТО», — подчеркнули в Госдепе.

«Как вам не стыдно», — так прокомментировал решение турецких властей читатель под ником istanbullu.

«Америка — наш враг, мы понимаем это по ее поддержке терроризма <…>. Все отношения с Америкой должны быть прекращены, мы должны немедленно выйти из НАТО», — добавил Oğuzhan.

«Они [США — прим.ред.] не дали F-35, он не дадут и F-16, не верьте им», — заявил Nedim.