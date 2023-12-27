Главу МИД Украины Кулебу заставили пересесть на саммите НАТО в Брюсселе
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина вступит в НАТО, потому что ему разрешили сидеть на саммите рядом с делегатами стран-членов. Фрагмент интервью с Кулебой публикует "Страна.ua".
Кулеба говорит, что шел на свое привычное место рядом с генсеком Йенсом Столтенбергом, где сидят гости саммитов, но тот остановил его и позволил сесть среди представителей стран альянса между Турцией и Британией.
На видео Кулеба с гордостью рассказывает, как ему разрешили посидеть с членами альянса, назвав это "очень красивой сценой на глазах у всех".
Ранее глава МИД Украины говорил, что Киев готов "попрыгать и сплясать" для выполнения условий по вступлению в Евросоюз.
В 2022 году президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Однако в альянсе заявляли, что членство Украины во время вооруженного конфликта невозможно.
По мнению наблюдателей, Запад в лице США и Германии посылает "негативные сигналы" о том, что Киеву не надо претендовать на приглашение в НАТО в ближайшее время, и кардинальных изменений в позиции США и союзников ждать не стоит.