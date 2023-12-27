Кулебу заставили пересесть на саммите НАТО в Брюсселе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина вступит в НАТО, потому что ему разрешили сидеть на саммите рядом с делегатами стран-членов. Фрагмент интервью с Кулебой публикует "Страна.ua".

Кулеба говорит, что шел на свое привычное место рядом с генсеком Йенсом Столтенбергом, где сидят гости саммитов, но тот остановил его и позволил сесть среди представителей стран альянса между Турцией и Британией.

На видео Кулеба с гордостью рассказывает, как ему разрешили посидеть с членами альянса, назвав это "очень красивой сценой на глазах у всех".

Ранее глава МИД Украины говорил, что Киев готов "попрыгать и сплясать" для выполнения условий по вступлению в Евросоюз.

В 2022 году президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Однако в альянсе заявляли, что членство Украины во время вооруженного конфликта невозможно.