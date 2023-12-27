Принцесса Диана путала Ирландию и Северную Ирландию

Принцесса Диана считала Северную Ирландию, входящую в состав Великобритании и Северной Ирландии, частью Республики Ирландия. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на обнародованные записи ирландского посла в Лондоне Джозефа Смолла.

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Данная записка была написана Смоллом 21 мая 1993 года. Однако еще в 1921 году Ирландия разделилась на две части.

— В начале прошлого года она сказала мне, явно не зная или игнорируя конституционные тонкости: «Вчера я была в вашей стране», — следует из материала SN.

Принцесса Диана не склонна к чрезмерной напыщенности и всегда была близка к простому народу. Подобное отношение она проецировала на блюда, которые потребляла. Королевский шеф-повар Даррен МакГрэди рассказал, какой продукт сводил принцессу с ума.

18 декабря The Telegraph сообщал, что платье принцессы Дианы было продано на аукционе Juliens Auctions за рекордные по меркам мира моды 1,14 миллиона долларов. Отмечается, что финальная стоимость королевского лота превысила экспертную оценку в 11 раз.