На Украине назвали сумму полученной за год международной помощи
Украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что за 2023 год Украина получила более 42 миллиардов долларов международной помощи. Об этом рассказали украинские СМИ.
По словам Марченко, все 42 миллиарда пошли на покрытие бюджетных нужд и рекордный объем заимствований на внутреннем рынке. Он отметил, что это позволило профинансировать все необходимые расходы - прежде всего, военные.
Марченко выразил надежду, что будут выполнены планы по доходам, отметив, что в случае таможенных доходов это «менее вероятно». Он добавил, что Украина выполнила свои обязательства по программе расширенного финансирования Международного валютного фонда (МВФ) и макрофинансовой помощи ЕС.
В то же время министр заявил, что Украине необходимо принимать меры по снижению зависимости от внешних партнеров.
Ранее Марченко заявил, что потребность Украины в международном финансировании на 2024 год удалось снизить с 41 миллиарда до 37,3 миллиарда долларов благодаря мерам по «максимизации доходов» госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований, а также сокращению всех расходов бюджета.
В 2022 году Украина привлекла 32,1 миллиарда долларов внешнего финансирования.