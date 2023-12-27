СМИ: Украинские ракеты на Крым наводят самолеты-разведчики НАТО

Украинские ракеты, которыми ВСУ пытаются бить по целям в Крыму, наводят самолеты-разведчики стран НАТО. Об этом заявил военный эксперт газеты Bild Юлиан Репке.

Он считает, что географическое положение Крыма позволяет самолетам-разведчикам НАТО над Черным морем фиксировать передвижение и перехватывать радиообмен ВС РФ.

В ВСУ признали, что российская армия научилась бороться с украинским высокоточным оружием. Россия очень быстро развивает свои средства радиоэлектронной борьбы, что сильно усложняет применение высокоточного оружия ВСУ на большой дальности, говорят украинские военные.

В ночь на вторник ВСУ совершили атаку на Феодосию. Минобороны РФ сообщило о повреждении большого десантного корабля "Новочеркасск", погиб один человек. При этом два самолета Су-24 ВСУ, выпустившие ракеты по Феодосии, были сбиты в районе населенного пункта Жовтень.

В ВСУ заявляли, что Феодосия была атакована западными дальнобойными ракетами Storm Shadow или SCALP.

Эти англо-французские ракеты остаются самым дальнобойным ракетным вооружением в распоряжении Киева. Дальность их полета в зависимости от модификации составляет до 200 километров.